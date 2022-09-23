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Минобороны РФ перечислило категории граждан, не попадающих под частичную мобилизацию

Лейла Алиева
В мире
Минобороны РФ перечислило категории граждан, не попадающих под частичную мобилизацию
Фото: Depositphotos

Граждан ряда организаций не станут привлекать к частичной мобилизации. Об этом сообщили в Минобороны России в пятницу, 23 сентября.

Так, принято решение не призывать на военную службу граждан, у которых имеется высшее образование по соответствующим специальностям и направлениям подготовки, работающих в аккредитованных организациях и осуществляющих деятельность в области информационных технологий. Также в данный список входят российские операторы связи и задействованные в обеспечении устойчивости, безопасности и целостности функционирования сооружений связи, центров обработки данных, а также средств и линий связи общего пользования РФ.

К частичной мобилизации также не привлекаются граждане, которые работают в системообразующих организациях в сфере информации и связи. Кроме того, повестку не получат и те, кто обеспечивает стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка, говорится в Telegram-канале военного ведомства.

21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в РФ. Уточняется, что россияне, обучающиеся в вузах, не будут отправляться в зону проведения специальной военной операции на Украине. О том, кто еще из граждан РФ не подлежит призыву при частичной мобилизации, — в материале «Вечерней Москвы».

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