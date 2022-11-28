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Приметы и советы

Страны ЕС не смогли договориться о предельной цене на российскую нефть

Егор Провоторов
В мире
Страны ЕС не смогли договориться о предельной цене на российскую нефть
Фото: depositphotos

Представители кабинетов министров стран Евросоюза в понедельник, 28 ноября, не сумели достичь договоренности относительно уровня ограничения цен на российскую нефть. Об этом сообщило информационное агентство Reuters со ссылкой на дипломатов.

Известно, что юридические документы на данный момент согласованы, однако Польша «не может согласиться с ценой», приводят журналисты ТАСС слова одного из дипломатов.

На минувшей неделе Еврокомиссия предложила ограничение в размере 65-70 долларов за баррель, против которого выступили Польша и прибалтийские страны. Зависящие от танкерных перевозок Мальта, Греция и Кипр, выступают за более высокий потолок или другую форму компенсации. Рассуждая о предельном показателе цены, другой дипломат из Европы заявил, что при диапазоне в 12-20 долларов за баррель РФ сможет покрывать стоимость добычи.

25 ноября европейские государства не сумели договориться о потолке цен на поставки российской нефти, переговорный процесс был перенесен на 28 ноября.

До этого сообщалось, что большинство стран Евросоюза поддержали предложение о введении потолка цен на нефть из России на уровне 65–70 долларов за баррель.

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