Сборная Португалии обыграла сборную Уругвая на ЧМ-2022 в Катаре

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Сборная Португалии обыграла национальную команду Уругвая в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре со счетом 2:0. Игра состоялась на Национальном стадионе в Лусаиле в присутствии 88 668 зрителей.

Победу европейской команде принес дубль полузащитника Бруно Фернандеша. Первоначально первый забитый мяч был записан на Криштиану Роналду, который замыкал пас партнера по команде. Однако спустя некоторое время результативное действие перезаписали на Фернандеша, выполнявшего подачу, поскольку Роналду не дотронулся до мяча.

В начале второй половины встречи на поле выбежал болельщик с радужным флагом в руках. В связи с этим матч был остановлен на некоторое время, пока стюарды уводили нарушителя за пределы футбольного поля.

Португальская сборная одержала вторую победу на групповом этапе, набрала шесть очков и пробилась в плей-офф. Португальцы стали третьей командой, которая преодолела групповую стадию турнира, ранее это удалось сборным Франции и Бразилии.

За вторую путевку в плей-офф в группе H поборются команды Ганы, Южной Кореи и Уругвая. В последнем матче португальцы сыграют с корейцами, а ганцы — с уругвайцами.

Накануне сборная Сербии сыграла вничью с командой Камеруна в матче второго тура группового этапа чемпионата мира в Катаре.