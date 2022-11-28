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Сборная Сербии сыграла вничью с Камеруном на чемпионате мира в Катаре

Александр Афонин
Спорт
Сборная Сербии сыграла вничью с Камеруном на чемпионате мира в Катаре
Фото: shutterstock

Сборная Сербии сыграла вничью с командой Камеруна в матче второго тура группового этапа чемпионата мира в Катаре. Встреча завершилась в понедельник, 28 ноября, со счетом 3:3.

Матч состоялся на стадионе «Эль-Джануб». У сербов отличились Страхиня Павлович, Сергей Милинкович-Савич и Александар Митрович. В команде Камеруна мячи забили Жан-Шарль Кастеллетто, Венсан Абубакар и Эрик Шупо-Мотинг.

По окончании игры обе команды набрали по одному очку, в результате чего они замкнули турнирную таблицу группы G. Следующие игры для Сербии и Камеруна пройдут 2 декабря. Сербы встретятся со швейцарцами, а камерунцы — с бразильцами.

Накануне сборная Марокко по футболу одержала победу над командой Бельгии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира в Катаре. Встреча завершилась со счетом 2:0.

До этого сборная Сенегала со счетом 3:1 обыграла сборную Катара. Забитыми мячами в составе победителей отметились Булайе Диа, Фамара Дьедью и Бамба Дьенг.

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