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Вашингтон ждет скорое проведение заседания комиссии с Россией по ДСНВ

Егор Провоторов
В мире
Вашингтон ждет скорое проведение заседания комиссии с Россией по ДСНВ
Фото: Unsplash

Соединенные Штаты рассчитывают, что в скором времени состоится заседание совместной с Россией комиссии по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом сообщили в понедельник, 28 ноября, в Белом доме.

В рамках комиссии по ДСНВ Москва и Вашингтон могут обсуждать детали исполнения соглашения. Первая с начала пандемии коронавируса встреча планировалась на предстоящий вторник, 29 ноября.

— Мы очень ждали начала консультаций, потому что мы верим в важность СНВ-3. Мы будем работать через посольство, чтобы понять, что произошло и вернуться к графику как можно скорее, — отметил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Джон Кирби, слова которого приводит ТАСС.

Накануне временная поверенная в делах Соединенных Штатов в России Элизабет Руд заявила, что у глав Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и Службы внешней разведки (СВР) Уильяма Бернса и Сергея Нарышкина есть канал для управления ядерными рисками. По словам Руд, в настоящее время Россия и США не планируют проводить переговоры относительно ситуации на Украине.

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