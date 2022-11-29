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В Госдуму внесли законопроект о штрафах для автолюбителей за шум

Егор Провоторов
Общество
В Госдуму внесли законопроект о штрафах для автолюбителей за шум
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В Государственную думу внесен законопроект, который наделяет регионы правом устанавливать штрафы для автомобилистов за нарушение покоя граждан и тишины, соответствующий документ был размещен в понедельник, 28 ноября, в думской электронной базе.

В целях предупреждения совершения подобных правонарушений владельцами особо «шумных» транспортных средств предлагается закрепить возможность устанавливать размер штрафа в зависимости от категории транспортного средства и мощности его двигателя.

Согласно документу, проект предполагает применять задержание автомобиля или мотоцикла с «демонтированной или модифицированной системой выпуска отработанных газов двигателя», использование которого могло нарушать тишину и покой граждан. Кроме того для водных и воздушных судов, катеров, тракторов и самоходок предлагается повысить размер штрафа до пяти тысяч рублей.

Кроме того, в целях разграничения федерального и регионального составов правонарушений проектом закона предлагается внести изменения в закон, исключив ответственность за превышение уровня шума для водителей автомобилей и мотоциклетных транспортных средств, пишет РИА Новости.

Проверяемые опции в техосмотре сокращены с 1 сентября: теперь их будет 55 вместо 82. Однако перечень неисправностей в правилах дорожного движения остается прежним, что позволит сотрудникам ГИБДД прямо на дороге направлять автомобили на внеочередной техосмотр. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал независимый автоэксперт Дмитрий Попов.

Госдума Автомобили Шум Штрафы
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