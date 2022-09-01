Станет проще, но есть нюансы: упростят ли жизнь автомобилистов новые правила техосмотра

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Проверяемые опции в техосмотре сокращены с 1 сентября: теперь их будет 55 вместо 82. Однако перечень неисправностей в правилах дорожного движения остается прежним, что позволит сотрудникам ГИБДД прямо на дороге направлять автомобили на внеочередной техосмотр. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал независимый автоэксперт Дмитрий Попов.

Процедура ускорится, но незначительно

По словам специалиста, изменения в техосмотре значительно не повлияют на сложность процедуры.

— Что касается упрощения процедуры, то должен заметить, что по-прежнему в ней присутствует серьезная коммерческая составляющая, поэтому я не думаю, что это будет как-то отмечено теми, кто будет ее проходить. Никак эти изменения не упрощают людям жизнь, это все игра понятиями. Народу сообщили, что отменено 27 опций, но по факту их обычно и не проверяли, — рассказал эксперт.

При этом убранные параметры оказывали значительное влияние на безопасность движения, уверен собеседник «ВМ». Так, подача воды в омыватель лобового стекла — важная опция в случае налипания грязи, а отказ от контроля протечек масел и жидкостей неблагоприятно скажется на экологичности машин. Отмена проверки наличия аптечки, огнетушителя и знака аварийной остановки также отрицательно отражается на безопасности, однако никак не ускоряет процедуру техосмотра, подчеркнул эксперт.

Оставшиеся проверки отнимают наибольшее время, заметил Попов.

— Например, для проверки тормозной системы нужно раскатывать колеса на роликовой доске, потом давить торможение, при помощи компьютерной диагностики проверять усилие. Это непростая история. Оставшиеся опции составляют 90 процентов времени техосмотра, — пояснил специалист.

Новая ловушка

Как отметил собеседник «ВМ», сотрудников ГИБДД хотят наделить правом направлять автомобили на внеплановый техосмотр. Поводом для этого может стать даже неисправность, которая исключена из программы техосмотра, подчеркнул Попов.

— В правительстве лежит законопроект об изменениях в 196-м федеральном законе, который создаст предпосылки для проверок сотрудниками ГИБДД транспортных средств на дороге и направления их на прохождение внеочередного техосмотра при выявлении неисправности, которая сохраняется в перечне. Проверяемые опции в техосмотре сокращаются, но перечень неисправностей в правилах дорожного движения остается прежним, — объяснил эксперт.

Законопроект может вступить в силу уже в следующем году, уверен специалист. Тогда инспектор сможет при желании легко определить недостаток, который нельзя устранить на месте. В результате будет приостановлено действие диагностической карты или застопорено свидетельство о регистрации до устранения неисправности и прохождения техосмотра. Этот проект купирует все слабые места, которые привнесены с 1 сентября упрощением процедуры техосмотра, заключил специалист.

Нужен не всем

Новые поправки затронут незначительное количество автовладельцев: еще в прошлом году техосмотр в большинстве случаев стал необязательным. Сейчас его должен проходить транспорт, используемый в коммерческих целях (перевозка людей, доставка грузов, такси и др.). Кроме того, диагностическая карта понадобится, если автомобиль старше четырех лет перерегистрируется на нового владельца.

Убранные с 1 сентября 27 пунктов не оказывают критического влияния на безопасность, дублируют другие параметры или слишком проблематичны для проверки на станциях техосмотра. Так, теперь из процедуры исключили оценку повреждений и коррозии на трубопроводах и шлангах, а также качества работы противоугонной системы и шумности выхлопа. Вместо глубины рисунка протектора будет учитываться его высота.

Автоэксперт Никита Гудков в беседе с «Вечерней Москвой» отмечал, что некоторые вещи (например, аптечка и огнетушитель) ранее специально демонстрировались на техосмотре, тогда их наличие необходимо только во время движения. Отмену проверки подтеков специалист назвал решением, которое будет воспринято положительно.