Гагарина рассказала о своей личной жизни на фоне слухов о воссоединении с бывшим мужем

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Именитая российская исполнительница Полина Гагарина чаще всего предпочитает не распространяться о своей личной жизни. Однако недавно вышел ее новый альбом «Вдох», где, по словам артистки, раскрываются все секреты.

Обращаясь к своей аудитории, жаждущей узнать подробности личной жизни, Гагарина призвала их слушать альбом «между строк». По словам артистки, в нем отражены все самые значимые события в ее жизни, в том числе развод с супругом и рождение дочери.

Она назвала вышедший релиз «глотком свежего воздуха». По словам певицы, во время производства она встретила много новых, «близких по духу» людей, и из этих встреч обязательно рождалось творчество.

— Ну и, конечно, мой новый альбом связан с переменами в личной жизни, — поделилась исполнительница, слова которой приводит ФАН.

В начале ноября Гагарина сделала неожиданное признание. В личном блоге в одной из социальных сетей артистка рассказала, что столкнулась с психическим расстройством. Певица призналась, что некоторое время назад была подвержена паническим атакам, которые «накатывали» с определенной периодичностью на протяжении четырех лет.