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Гололед и переменная облачность ожидает жителей Москвы 29 ноября

Егор Провоторов

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Гололед и переменная облачность ожидает жителей Москвы 29 ноября
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Погода с переменной облачностью, преимущественно без осадков, а также гололедица и от 6 градусов ниже нудя ожидают жителей и гостей столичного региона во вторник, 29 ноября. Такой прогноз был опубликован Гидрометцентром РФ.

Днем в Москве синоптики обещают от 4 до 6 градусов ниже нуля, а ночью — понижение температуры вплоть до 11 градусов со знаком «минус». На территории Подмосковья ожидается похолодание до -8 градусов днем и 14 градусов мороза в ночное время суток.

Кроме того, согласно данным, опубликованным на сайте Гидрометцентра России, прогнозируется ветер юго-восточного направления со скоростью 2-7 метров в секунду. При этом атмосферное давление составит 767 миллиметров ртутного столба.

Накануне в пресс-службе мэра и правительства Москвы сообщили, что на текущей неделе в столице ожидается постепенное снижение температуры воздуха, погода будет облачной, но без осадков. Наибольшее снижение температуры ожидается в пятницу и субботу, 2 и 3 декабря соответственно. В эти дни столбики термометров могут опуститься до 10 градусов мороза.

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