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Соединенные Штаты не оказывают давления на Украину для принуждения к переговорам с российской стороной и приветствуют заявления президента страны Владимира Зеленского о готовности к «справедливому миру», заявил журналистам высокопоставленный представитель американской администрации.

На брифинге в преддверии визита в США президента Франции Эммануэля Макрона американский чиновник заявил, что Вашингтон очень ясно всегда давал понять, что не оказывает никакого давления на украинцев, чтобы вовлечь их в переговоры.

— Мы очень приветствуем заявления, которые делал президент Зеленский о своей открытости справедливому миру, — заявил высокопоставленный представитель администрации США.

Он дал понять, что украинская проблематика будет среди основных на повестке диалога американского руководства с Макроном, пишет РИА Новости.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Вашингтон не заинтересован в проведении мирных переговоров по украинскому конфликту. Политик в очередной раз подчеркнул необходимость завершить текущий конфликт мирными переговорами. Нужно перед всем миром обличить Украину, Польшу и стоящие за ними США.