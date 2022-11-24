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Лукашенко: США не хотят мирных переговоров по Украине

Евгений Белоусов

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В мире
Лукашенко: США не хотят мирных переговоров по Украине
Фото: president.gov.by

Вашингтон не заинтересован в проведении мирных переговорах по украинскому конфликту. Об этом в четверг, 24 ноября, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

— Они (США — прим. «ВМ») не хотят идти ни на какие мирные переговоры. У них, американцев, которые там рулят через поляков, опасность одна – ядерный конфликт, ядерное оружие. Почему? Потому что тогда у них уже будет жарко. Вот их подход, — заявил он.

Лукашенко в очередной раз подчеркнул необходимость завершить текущий конфликт мирными переговорами. Нужно перед всем миром обличить Украину, Польшу и стоящие за ними США, добавил он.

Белорусский лидер также опроверг слухи о якобы намерении страны ввести войска на территорию Украины, передает РИА Новости.

Президент Белоруссии на заседании ОДКБ также призвал остановить кровопролитие на Украине и начать мирные переговоры. Он сравнил события на Украине с торнадо, который затягивает в свою воронку все большее число стран и создает новые проблемы.

Руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев в беседе с «Вечерней Москвой» отметил, что если Соединенные Штаты перестанут оказывать поддержку Украине, Зеленский окажется в сложной ситуации, так как у него отсутствуют веские причины начать договариваться с Россией. При этом такие переговоры смогут состояться, а Украина постарается подать их как свою победу.

Украина Александр Лукашенко Россия США Переговоры
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