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Никас Сафронов поделился мнением о причинах смерти Градского

Егор Провоторов
Общество
Никас Сафронов поделился мнением о причинах смерти Градского
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Именитый российский певец Александр Градский ушел из жизни 28 ноября прошлого года, однако до сих пор нередко упоминается представителями отечественного шоу-бизнеса. Накануне первой годовщины со смерти композитора художник Никас Сафронов поделился мнением относительно его кончины.

Искусствовед порассуждал о причинах смерти известного музыканта. По его словам, здоровье исполнителя со временем сдало из-за полноты и сильного стресса, который сопровождал его жизнь в последнее время.

Сафронов напомнил, что в Градском было под 200 килограммов. Причиной тому была физиология и обмен веществ, уверен художник.

— Еще, я думаю, одна из причин в том, что он много нервничал, так как был человеком впечатлительным. Саша очень болезненно принимал и свои трагедии, и чужие, — поделился Сафронов в интервью MK.RU.

Восьмилетний сын Градского признался, что до сих пор очень тяжело переживает утрату отца. Мальчик, полный тезка артиста, побывал на концерте, который был посвящен памяти знаменитого родителя, в сопровождении матери Марины Коташенко.

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