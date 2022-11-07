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Восьмилетний сын Градского рассказал, что до сих тяжело переживает смерть отца

Юлия Курганова
Общество
Восьмилетний сын Градского рассказал, что до сих тяжело переживает смерть отца
Фото: Youtube / Москва 24

Восьмилетний сын покойного народного артиста России, музыканта и композитора Александра Градского признался, что до сих пор очень тяжело переживает утрату отца. Мальчик, полный тезка артиста, побывал на концерте, который был посвящен памяти знаменитого родителя, в сопровождении матери Марины Коташенко.

Мероприятие проходило в день рождения умершего музыканта. По словам Саши Градского, это первый в его жизни праздник папы без самого отца. Принять это и осознать мальчику трудно. Он рассказал журналистам, что весь последний год оказался настоящим испытанием для него и мамы, сообщает Пятый канал.

— Это год очень нервный, все время вспоминаю папу. Дома его песни мы не слушаем, потому что всегда плакать хочется, еще тяжело. Я поддерживаю маму. И ей много кто помогает, но в основном мама со всем справляется сама, — отметил мальчик.

Александр Градский и Марина Коташенко прожили вместе около 20 лет, но только незадолго до смерти, в 2021 году, певец оформил официально отношения с возлюбленной. Молодая избранница родила Градскому двух сыновей. Старший Саша родился в 2014 году, младший Ваня появился на свет через четыре года.

14 октября сообщалось, что двоюродная сестра Градского Наталья хочет вступить в борьбу за наследство знаменитого родственника. Она собирается отсудить квартиру на Бережковской набережной и дачу в Расторгуево, которые раньше принадлежали ее отцу.

До этого в материале «Вечерней Москвы» сообщалось, что за наследство Градского идет ожесточенная борьба между родственниками.

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