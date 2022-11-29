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Белый дом: Штаты не наживаются на поставках СПГ в Европу

Егор Провоторов
В мире
Белый дом: Штаты не наживаются на поставках СПГ в Европу
Фото: shutterstock

Заявления о том, что Соединенные Штаты наживаются на поставках сжиженного природного газа (СПГ) в страны Евросоюза, не соответствуют действительности. Об этом заявил в понедельник, 28 ноября, на брифинге высокопоставленный представитель Белого дома.

По его словам, экспорт СПГ в Европу действительно увеличился более чем двукратно. Однако все поставки осуществляются на основе долгосрочных соглашений с зарубежными трейдерами, которые перепродают топливо уже конечным потребителям.

Представитель американского истеблишмента заявил, что в Белом доме видели статьи, в которых утверждается, что Вашингтон наживается на продажах СПГ в европейские страны, пишет РИА Новости.

— Это утверждение не соответствует действительности. На деле США мобилизовали СПГ, чтобы помочь Европе подготовиться к зиме, — подчеркнул представитель Белого дома.

В начале ноября помощник министра энергетики США Брэд Крэбтри заявил, что именно европейские компании виноваты в завышении цен на американский сжиженный природный газ в европейских странах.

Евросоюз (ЕС) СПГ США
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