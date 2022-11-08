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В США обвинили компании из ЕС в завышении цен на американский газ

Евгений Белоусов
В мире
В США обвинили компании из ЕС в завышении цен на американский газ
Фото: shutterstock

Европейские компании виноваты в завышении цен на американский сжиженный природный газ (СПГ) в ЕС. Об этом во вторник, 8 ноября, заявил помощник министра энергетики США Брэд Крэбтри.

— Компании, имеющие долгосрочные контракты с американскими производителями СПГ, повышают цены и получают маржу на европейском рынке, — сказал он.

По его мнению, Вашингтон не причастен к росту цен на СПГ. США, утверждает Крэбтри, стремятся помочь ЕС в обеспечении потребностей альянса в топливе.

Разговоры в ЕС о том, что США якобы имеют «контроль над маржой, которую компании получают на американском топливе» — ложь, заверил он. Кроме того, Крэбтри отметил работу США по снижению выбросов в атмосферу при производстве СПГ, передает Financial Times.

Из-за высоких цен на энергоносители европейские компании вынуждены переносить свои производства на территорию США.

Такое положение дел позволило американцам стать главными бенефициарами энергетического кризиса в Европе. Как Штаты обогащаются за чужой счет и что об этом думают европейские политики — в материале «Вечерней Москвы».

В беседе с «ВМ» эксперт Финансового университета и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал, по какой причине Россия не потеряет доход даже в случае сокращения поставок энергоресурсов.

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