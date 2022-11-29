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Киркоров восхитился оперным талантом певицы Алсу

Егор Провоторов
Общество
Киркоров восхитился оперным талантом певицы Алсу
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Известная российская певица Алсу похвасталась оперными вокальными данными, о которых не подозревал практически никто из коллег. Поп-исполнитель Филипп Киркоров изумился ее талантливому исполнению.

Знаменитости знакомы порядка 30 лет. Когда артистка принимала участие в шоу «Маска» на телеканале НТВ, она смогла продемонстрировать навыки оперного вокала. Многие зрители при этом усомнились, что исполнила песню действительно сама артистка.

Звезда решила ответить хейтерам и записала с этой целью специальный видеоролик. За распевкой в студии ее застал Киркоров. Вокальные данные Алсу сразили исполнителя, пишет портал «7Дней».

— Просто я в шоке! Аплодирую стоя! Если бы своими ушами не услышал, не поверил бы, что из этой хрупкой девочки вдруг такой звук, — заявил Филипп Киркоров.

Накануне Киркоров отметил, что Алла Пугачева многое сделала для своей страны и является «номером один в России». Помимо этого, по мнению артиста, она является прекрасной матерью и бабушкой. Он призвал не упоминать Примадонну в негативном ключе.

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