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На подконтрольном Киеву правобережье Херсонщины насмерть забили семью из двух человек

Егор Провоторов
Общество
На подконтрольном Киеву правобережье Херсонщины насмерть забили семью из двух человек
Фото: shutterstock

На подконтрольной Киеву правобережной части Херсонской области участились внесудебные расправы над населением, в частности, произошло убийство семьи, состоящей из матери и сына. Причиной убийства стали деньги, рассказал глава российской администрации Снигиревского района Юрий Барбашов.

— Нам известны случаи, когда семью — мать и сына — забили до полусмерти, потребовали денег. А потом мы узнали, что их забили насмерть, — рассказал чиновник.

Происходящее в занятых украинскими силами районах правобережной части Херсонской области Барбашов назвал «разгулом нацистского террора». Об этом говорит тот факт, что в места, где проходит фильтрация, не допускают даже журналистов лояльных западных СМИ.

По его словам, националисты расправляются с теми, кто представляются им «неугодными», без соблюдения какой-то законности и прав человека. Все это поддерживается мировым сообществом, подчеркнул Барбашов в интервью РИА Новости.

Накануне стало известно, что жительницу Херсона с 19 собаками и 14 кошками помогли вывезти из города российские военные.

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