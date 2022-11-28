Российские военные помогли вывезти из Херсона женщину с 33 кошками и собаками

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Жительницу Херсона с 19 собаками и 14 кошками помогли вывезти из города российские военные. Об этом в понедельник, 28 ноября, сообщила зоозащитница Анна Сержант.

— Когда уже никто не надеялся, в последний день военные смогли перевезти ее на правый берег Днепра на КамАЗе, — рассказала она.

По словам зоозащитницы, с самого начала военных действий женщина подбирала брошенных и бродячих животных. Трех из своих 14 кошек она подобрала уже по дороге на правобережье Днепра.

Сейчас женщина живет в Краснодаре в частном доме у знакомых и занимается поиском нового дома для себя и своих животных, передает РИА Новости.

Временно исполняющий обязанности главы региона Владимир Сальдо рассказал, что Украина подвергает репрессиям население Херсонской области.

Член Общественной палаты Российской Федерации Александр Малькевич заявил, что установленные правительством Украины ограничения на выезд жителей страны на территорию Запорожской области России могут расцениваться как преступление против своих граждан.