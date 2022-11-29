В Германии заявили, что Шольц отказался помогать Украине из-за страха перед Россией

Фото: shutterstock

Канцлер Германии Олаф Шольц отказался передавать Украине современные танки, так как опасается реакции России. Об этом заявил депутат бундестага от ХДС, полковник в отставке Родерих Кизеветтер.

— На мой взгляд, канцлера встревожила распространенное в России мнение о том, что использование немецких танков против российских войск будет провокацией (со стороны ФРГ — прим. «ВМ»), — сказал Кизеветтер в интервью ntv.de.

Немецкий депутат также раскритиковал заявление Шольца о том, что Германия не станет предпринимать никаких шагов без согласования с НАТО. По словам парламентария, канцлер тем самым заставил себя «действовать в одиночку».

Кроме того, напомнил Кизеветтер, Берлин несколько месяцев игнорировал просьбу Варшавы поставить ей танки Leopard взамен обещанных Киеву польских Т-72.

До этого немецкое издание Der Spiegel, ссылаясь на конфиденциальный документ, подписанный главным инспектором вооруженных сил ФРГ Эберхардом Цорном, сообщило, что ВС ФРГ проведут полномасштабную «военную оборонительную и оперативную подготовку» на случай прямого столкновения с Россией.