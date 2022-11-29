Киевские власти арестовали сотрудников администрации Снигиревки

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Украинские власти, которые сейчас контролируют Снигиревский район Херсонской области, арестовали как минимум двоих сотрудников местной администрации, занимающихся выплатами пенсий и детских пособий. Об этом во вторник, 29 ноября, сообщил мэр города Юрий Барбашов.

— В Снигиревке, так же как и по всей Херсонской области, так же, как в Херсоне, происходит разгул террора — безрассудного, бессудного, бесчеловечного террора. Мне стало известно о том, что были арестованы двое сотрудников администрации. Это непосредственно люди, которые занимались оформлением социальных выплат, — рассказал он.

По словам мэра города, арестованных обвиняют в преступлениях против Украины. Эти граждане были вынуждены остаться на месте и отказаться от эвакуации из-за больных родственников. При этом Барбашов допустил, что других жителей района также могли подвергнуть репрессиям, пишет РИА Новости.

Недавно временно исполняющий обязанности главы региона Владимир Сальдо рассказал, что Украина подвергает репрессиям население Херсонской области.