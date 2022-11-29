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Московские школьники получили четыре золотые медали на Международном турнире по информатике

Георгий Соланович
Общество
Московские школьники получили четыре золотые медали на Международном турнире по информатике
Фото: shutterstock

Школьники из Москвы в составе российской команды получили четыре золотые медали на XIV Международном турнире по информатике, который проходил в Болгарии с 23 по 27 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы во вторник, 29 ноября.

На олимпиаде выступали команды старшей и юниорской категорий. Сборная РФ участвовала в турнире дистанционно с использованием системы прокторинга. Участники конкурса должны были решить шесть задач на языке программирования C/C++.

Москвичи Антон Степанов (лицей «Вторая школа», 11-й класс), Алексей Васильев (школа № 57, 11-й класс), Петр Лосев (школа № 57, 9-й класс) и Иван Пискарев (школа № 2086, 10-й класс) удостоились золотых медалей.

Сборную России на турнир отобрали по результатам заключительного этапа всероссийской олимпиады по информатике, отметили на официальном сайте мэра Москвы.

— Московские ребята каждый год входят в состав российской сборной и демонстрируют высокий уровень знаний. Мы видим, что школьники действительно интересуются предметом, хорошо учатся и заслуженно получают свои награды. Турнир в Болгарии — это отличная возможность для москвичей посоревноваться с другими командами и насладиться решением интересных задач, — рассказал научный руководитель центра «Сириус» Иван Ященко.

До этого сообщалось, что столичные школьники завоевали восемь наград на Международной олимпиаде по финансовой безопасности, состоявшейся в образовательном комплексе «Сириус» в Сочи с 10 по 14 октября.

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