Московский зоопарк приютил на зимовку 200 летучих мышей

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В Московском зоопарке в этом году будут проводить зиму рекордное число летучих мышей — более 200 особей. Об этом сообщила заведующая экспериментальным отделом мелких млекопитающих зоосада Ольга Ильченко.

— С каждым годом москвичи за сезон приносят к нам в центр на передержку все больше найденных летучих мышей. В этом году на зимовку в центр попали рекордные 200 особей. И поток не заканчивается, обычно рукокрылых приносят до середины декабря, — отметила представитель зоопарка.

Она объяснила увеличение числа животных повышением информированности горожан. Все больше москвичей знают о работе центра. Увидев попавшую в беду летучую мышь, они связываются с зоопарком и уточняют, как передать животное. При этом Ольга Ильченко подчеркнула, что у жителей столицы изменилось отношение к рукокрылым. Необычных животных перестали бояться и считать вредителями.

В центре зимней передержки рукокрылых Московского зоопарка животных откармливают, чтобы они смогли набрать необходимую для благополучной спячки массу тела. После этого зверьков укладывают в специальные холодильные камеры. Весной рукокрылых выпускают на свободу, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого в зоопарке сообщили, что их питомцы — мадагаскарские тенреки впали в зимнюю спячку.