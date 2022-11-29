Врач объяснил опасность повышенного иммунитета

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Повышенный иммунитет может привести к серьезным проблемам со здоровьем, человеку лучше «эту систему не трогать», заявил врач-терапевт Алексей Водовозов.

— Нам не нужен мощный иммунный ответ. Аутоиммунная патология, например, — это и есть более мощный иммунный ответ. Или гипериммунная реакция, о ней уже многие слышали, цитокиновый шторм, который во время COVID-19 убивал людей, — это тоже повышенный иммунитет. Лучше всего эту систему не трогать, — сказал Водовозов.

Он отметил, что иммунитет, к счастью, на попытки человека самостоятельно его повысить не реагирует.

По словам специалиста, единственное, что должны делать люди — следить за тем, чтобы их иммунитет не упал. Врач подчеркнул, что по иммунной системе «бьют» переедание, гиподинамия, чрезмерные стрессы и недосып. «Помочь» иммунитету можно только лишь исключив эти факторы, заключил Водовозов в беседе с радио Sputnik.

Повторное заражение коронавирусом может говорить о проблемах с иммунитетом. При этом каждое следующее заболевание наносит организму сильный вред. Такое мнение высказали врачи, опрошенные «Вечерней Москвой».