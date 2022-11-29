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Новогодняя благотворительная акция «Исполни желание» стартует в Москве

Анастасия Колоскова
Город
Новогодняя благотворительная акция «Исполни желание» стартует в Москве
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

В столице стартует благотворительная акция «Исполни желание», участники которой смогут помочь воплотить в реальность мечты детей с инвалидностью, особенностями развития или тяжелыми заболеваниями. Об этом во вторник, 29 ноября, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

С 1 по 7 декабря ребятам предлагается написать письма Деду Морозу и сообщить о том, чего бы им хотелось найти под елкой. После этого послания разместят на сайте Московской дирекции массовых мероприятий в разделе «Исполни желание».

Стать участником акции и почувствовать себя зимним волшебником сможет каждый желающий. Для этого с 1 по 27 декабря необходимо выбрать на сайте конкретное письмо и нажать на кнопку «Исполнить желание». После этого в течение трех дней следует привезти подарок в офис Московской дирекции массовых мероприятий. О визите нужно сообщить заранее. Контактную информацию и часы работы можно узнать на сайте акции.

Акция «Исполни желание» была организована в 2014 году. Ее проводят столичный департамент культуры и Московская дирекция массовых мероприятий. За это время подарки получили более тысячи ребят. Среди участников мероприятия сотни горожан, в том числе популярные артисты, телеведущие, бизнесмены и спортсмены, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что в столице пройдет акция «Добрая елка», основной целью которой является помощь как можно большему числу людей посредством совершения добрых дел и исполнения желаний подопечных благотворительных фондов и некоммерческих организаций.

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