Москвичей бесплатно научат кататься на коньках в рамках проекта «Мой спортивный район»

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, Большой Овчинниковский переулок, 11 Карта всех событий

Проект «Мой спортивный район» продолжит свою работу зимой. Москвичам предлагают бесплатно научиться кататься на коньках и освоить базовые элементы фигурного катания. Об этом во вторник, 29 ноября, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

Чтобы стать участником занятий, нужно пройти предварительную регистрацию на сайте и захватить с собой коньки.

Горожане могут выбрать наиболее подходящий каток в 10 округах Москвы. В будущем этот список планируют расширить.

Площадки расположены по адресам:

— ЦАО, район Замоскворечье, Большой Овчинниковский переулок, дом 11;

— ЗАО, район Раменки, Мичуринский проспект, дом 17, корпус 2;

— САО, район Ховрино, улица Онежская, дом 53, корпус 1;

— ВАО, район Новокосино, улица Суздальская, дом 44;

— СВАО, район Отрадное, Юрловский проезд, дом 8;

— СЗАО, район Хорошево-Мневники, улица Народного Ополчения, дом 11;

— ЮАО, район Зябликово, Ореховый проезд, дом 41;

— ЮВАО, район Текстильщики, улица Люблинская, владение 18;

— ЮЗАО, район Котловка, Севастопольский проспект, между домами 33–37;

— ЗелАО, район Крюково, корпус 2034.

Тренировки длительностью один час будут проводиться по вторникам, четвергам и субботам. В 17:30 занятия начнутся для детей в возрасте от 10 до 14 лет, в 19:00 — для ребят старше 10 лет и взрослых, в 20:30 — только для взрослых горожан, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого российская фигуристка Камила Валиева в беседе с «Вечерней Москвой» дала совет новичкам, как встать на коньки.