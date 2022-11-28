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«Получать удовольствие от процесса»: Камилла Валиева дала совет новичкам, как встать на коньки

Иссалина Аюпова
Евгений Жуков

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
«Получать удовольствие от процесса»: Камилла Валиева дала совет новичкам, как встать на коньки
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Российская фигуристка Камилла Валиева в беседе с «Вечерней Москвой» дала совет, как встать на коньки новичкам.

— Главное — получать удовольствие от процесса. Это первое и главное правило в фигурном катании, — сказала спортсменка на открытии ГУМ-Катка в понедельник, 28 ноября.

Валиева добавила, что вставать на коньки начинающим нужно с осторожностью и не торопиться.

— Все будет, просто не сразу, потому что мы учились этому на протяжении 13 лет, — рассказала фигуристка.

28 ноября состоялось открытие ГУМ-Катка на Красной площади в центре Москвы. На церемонии гостям представили фрагмент выступления ледового шоу Татьяны Навки «Шахерезада».

К новому зимнему сезону в столице были подготовлены 215 катков с искусственным льдом, которые будут работать в каждом округе столицы. На ледовых площадках присутствует вся необходимая инфраструктура, а именно гардеробы, пункты проката и оказания первой помощи.

Новый зимний сезон стартовал и на ВДНХ. Гости выставки 25 ноября могли посетить открытие самого большого катка в столице и спортивные мероприятия.

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