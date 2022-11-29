Маммолог-онколог Федосейкин рассказал, какие обследования необходимо ежегодно проходить женщинам

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Благодаря развитию медицины специалисты начали выявлять рак молочной железы на ранней стадии. Маммолог-онколог Виктор Федосейкин рассказал, какие обследования надо пройти женщинам, чтобы свести к минимуму возникновение болезни.

По словам специалиста, пациенты могут прийти к маммологу в любом возрасте. При наличии показаний не следует откладывать посещение врача, ссылаясь на несовершеннолетие.

— Мой опыт показывает, что ходить к маммологу в юном возрасте нужно лишь тогда, когда есть жалобы: например, припухлости молочных желез, необычные уплотнения, выделения из сосков. В иных случаях регулярные осмотры надо начинать после 18 лет, — сказал Федосейкин.

Врач рекомендует посещать маммолога ежегодно. Это позволит не пропустить тревожные симптомы рака молочной железы и иные проблемы со здоровьем. Для граждан, которые не попадают в группу риска, не обязательно сдавать анализы — достаточно проходить ультразвуковое обследование молочных желез.

Виктор Федосейкин / Фото из личного архива

— Напомню, что среди факторов, повышающих вероятность развития рака молочной железы, — курение, наследственность, ранние менструации (до 12 лет), поздняя менопауза (после 55 лет), гормональные нарушения, отсутствие беременностей, отказ от грудного вскармливания, — добавил специалист.

Пациентам, находящимся в группе риска, следует пройти генетическое тестирование. Оно представляет собой сдачу анализов на выявление мутаций генов BRCA1 и BRCA2, повышающих шансы столкнуться с раком молочной железы.

До этого врач-онколог Андрей Воробьев рассказал о трех симптомах рака, которые проявляются по утрам. По его словам, первым из них служит усталость.