Зоны отдыха и современное освещение появились на территории ГКБ имени Юдина

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Южный административный округ, район Нагатино-Садовники, 15-й квартал Карта всех событий

Специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы завершили основные работы по благоустройству территории Городской клинической больницы (ГКБ) имени Юдина, расположенной на юге столичного региона. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Основной целью проекта было создать для пациентов больницы комфортную среду, которая будет способствовать их скорейшему выздоровлению, а также сделать пространство удобным для посетителей. Самым важным, по словам Бирюкова, является то, что территория будет полностью адаптирована для маломобильных граждан.

Заммэра Москвы рассказал, что в ходе работ были убраны под землю воздушные кабельные линии, выполнена гидроизоляция подземных переходов между корпусами, а также проложен новый кислородопровод.

— На территории сделали удобные дорожки, разбили газон, установили более 300 современных фонарей и уличных торшеров со светодиодными светильниками. Для пациентов и посетителей обустроили уютные зоны отдыха, оборудовали спортивную и детские площадки, — подчеркнул Бирюков.

Глава комплекса городского хозяйства заметил, что одной из интересных идей проекта является создание мультисенсорного сада, предназначенного для реабилитации, отдыха и рефлексотерапии пациентов ГКБ. Этот сад призван помочь в восстановлении гармоничного психоэмоционального состояния.

Работы по высадке растений стартуют весной следующего года. Все цветы, кустарники и травы будут обладать ярко выраженными тактильными и ароматическими свойствами.

В минувшее воскресенье, 27 ноября, Бирюков сообщил, что около 11 тысяч деревьев и кустарников высадили на территориях столичных поликлиник в рамках благоустройства.