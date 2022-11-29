Четыре путепровода планируется построить на севере Москвы до 2026 года

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Строительство четырех путепроводов в Северном административном округе Москвы планируется завершить до 2026 года. Об этом сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов во вторник, 29 ноября.

Речь идет о Дмитровском путепроводе в районе платформы Петровско-Разумовская Октябрьской железной дороги, путепроводе через пути Савеловского направления МЖД, путепроводе через Октябрьскую железную дорогу около 24–25-го километра Ленинградского шоссе, а также о путепроводе через железнодорожные пути МЦД-1.

— В столице с 2011 по 2021 год уже построили 18 путепроводов. С 2022 по 2026 год в рамках Адресной инвестиционной программы города Москвы предусмотрено возведение 20 путепроводов, — передает слова Загрутдинова официальный сайт мэра Москвы.

До этого заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал о строительстве семи путепроводов, одного тоннеля и четырех пешеходных переходов в рамках реконструкции транспортной развязки на пересечении МКАД с Липецкой улицей.