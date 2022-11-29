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Психолог назвала причины совпадений в описании личности по знаку зодиака

Лейла Алиева
Общество
Психолог назвала причины совпадений в описании личности по знаку зодиака
Фото: shutterstock

Чаще всего во время изучения знаков зодиака люди склонны доверять обобщенным характеристикам своей личности, это называется эффектом Барнума. Об этом рассказала клинический психолог Кристина Ивкова.

— Помимо приписывания общих характеристик, задающих тон сегодняшнему дню, году или столетию, астрология диктует вектор поведения в этот период в зависимости от знака зодиака. И в этом месте мы сталкиваемся с эффектом Барнума — это когнитивное искажение, проявляющееся в склонности человека доверять неопределенным характеристикам как точному описанию их личности, — пояснила она.

Эффект Барнума проявляется сильнее всего при использовании формулировок для описания личности или периода, которое можно применить к большинству людей. Также на человека влияет уверенность в том, что эти прогнозы персонифицированы.

По словам психолога, в критических ситуациях мистическое мышление свойственно почти каждому человеку. Ради управления внешними обстоятельствами человек готов верить гороскопам и предсказаниям, пишут «Известия».

Рынок эзотерики и услуг, которые предлагают людям всевозможные маги, гадалки, астрологи и тарологи, весьма разнообразен и недостатка спроса не испытывает. Почему люди обращаются к ним и до сих пор верят в магические ритуалы, разбиралась «Вечерняя Москва».

характер Психология Астрология
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