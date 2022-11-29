СМИ: Актриса Наталия Стешенко найдена мертвой в своей квартире

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Российская актриса Наталия Стешенко (Семаго) обнаружена мертвой в своей квартире в Москве. Об этом стало известно во вторник, 29 ноября.

В понедельник днем актрису без сознания нашел ее ребенок и позвал на помощь соседей. Прибывшая на место скорая помощь не смогла спасти Стешенко, так как она скончалась еще до приезда медиков.

Уточняется, что насильственных признаков смерти не обнаружено. О точной причине смерти станет известно после судмедэкспертизы, передает «Московский Комсомолец».

Стешенко родилась в Казахстане, а в 2000 году завоевала титул «Мисс Казахстан». Позже она переехала в Москву и окончила ВГИК. Актриса работала в театре Луны и сыграла главную роль в кинокомедии «Лига обманутых женщин».

Еще одну знаменитость нашли мертвым в доме в Калифорнии 6 ноября. Им оказался американский актер и рэпер Аарон Картер, он лежал в наполненной ванной. Точная причина смерти рэпера не называется.