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Приметы и советы

Хиромант рассказала, как определить счастливый брак по руке

Лейла Алиева
Общество
Хиромант рассказала, как определить счастливый брак по руке
Фото: pixabay.com

Линия на ребре ладони, расположенная чуть ниже мизинца, говорит о перспективах на любовном фронте. Об этом рассказала хиромант Татьяна Чурон.

Если линия четкая и глубокая, то брак будет прочным и без измен. При этом анализировать нужно обе ладони.

— Если вы правша, то правая ладонь отвечает за настоящее и за изменения произошедшие. А левая — за то, что даровано судьбой. Если линии совпадают на обеих руках, то от судьбы не уйдешь. А если на правой есть отличия, то все в ваших руках и можно обойти неприятные моменты жизни. То есть вам будет дан шанс или выбор, — пояснила она.

Если линия брака изгибается книзу, значит, чувства со временем могут ослабнуть, и партнеры расстанутся. Короткая линия вовсе предвещает непродолжительные отношения с любимым человеком. Также стоит обратить внимание на ответвления от линии брака: если линии тянутся вниз, то это говорит о ссорах и проблемах с партнером, а если вверх — то возлюбленный будет успешен в карьере, но обделит вас вниманием, передает «Москва 24».

До этого хиромант объяснила, как шрамы и царапины на руках влияют на судьбу человека. По ее словам, большую роль в жизни каждого может сыграть рана на линии Венеры в центре ладони.

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