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Хиромант объяснила, как шрамы и царапины на руках влияют на судьбу человека

Полина Долганова

Общество
Хиромант объяснила, как шрамы и царапины на руках влияют на судьбу человека
Фото: pixabay.com

Любая царапина на теле человека может повлиять на его судьбу. О том, как шрамы и раны влияют на жизнь каждого, рассказала профессиональный хиромант Алена Соловьева.

По ее словам, большую роль в жизни каждого может сыграть рана на линии Венеры в центре ладони. Эта линия, как отмечает Соловьева, отвечает за детей и родителей. Поэтому царапина в этой части руки может сигнализировать о проблемах со здоровьем у кого-то из близких.

—Если это просто царапина — это предупреждающий момент. Если шрам, может быть более глубокое нарушение, — отметила хиромант.

Тем людям, у кого есть травмы на мизинце, стоит внимательно следить за своей речью. Планета, которая отвечает за этот палец, влияет на общение человека с окружающими.

— Если это мизинец — пальчик Меркурия, а он отвечает у нас за умение грамотно преподносить информацию миру: если палец ранен или шрам на нем, то нужно в этот период времени быть осторожными с тем, что вы транслируете через речь, — пояснила Соловьева.

Эксперт подытожила, что игнорировать знаки на своем теле нельзя, потому как они могут сообщать человеку об опасности и о том, что можно успеть предотвратить, пишет Пятый канал.

До этого практикующий хиромант Иван Громов назвал четыре признака, по которым женщины смогут распознать в потенциальном кавалере мужчину, от которого нужно держаться подальше.

Эксперт обратил внимание, что слишком крупные ладони, которые несоразмерны росту мужчины и длине его рук, свидетельствуют о том, что в нем есть задатки хищника. Такой человек агрессивен, чересчур вспыльчив и стремится к лидерству.

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