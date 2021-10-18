Хиромант рассказал, как распознать в мужчине агрессора по рукам

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Практикующий хиромант Иван Громов назвал четыре признака, по которым женщины смогут распознать в потенциальном кавалере мужчину, от которого нужно держаться подальше.

Эксперт обратил внимание, что слишком крупные ладони, которые несоразмерны росту мужчины и длине его рук, свидетельствуют о том, что в нем есть задатки хищника. Такой человек агрессивен, чересчур вспыльчив и стремится к лидерству.

Если дама не готова мириться с подобными качествами в партнере, то ей следует присмотреться к мужчинам с аккуратными и небольшими кистями.

Добродушного и открытого человека можно определить по большим пальцам, которые имеют конусообразную форму и гармонично сочетаются с другими пальцами по размеру.

— Если идет речь про мужчину агрессивного, который способен поднять на женщину руку, то у него большой палец часто имеет округлую форму — булавы или шляпки гриба, — цитирует Громова Пятый канал.

Хиромант отметил, что эта особенность может свидетельствовать о желании провоцировать экстремальные ситуации. При этом агрессия таких мужчин часто немотивирована, а шквал эмоций может сподвигнуть их даже на убийство.

Также следует внимательно отнестись к особенностям так называемой линии головы, которая расположена на ладони под верхней горизонтальной линией. Если она слишком длинная, имеет наклон и следует до края кисти, это указывает на упрямство, эмоциональную неуравновешенность и неумение признавать ошибки. А также подверженность снятию стресса при помощи алкоголя или даже запрещенных веществ.

О пристрастии к спиртному сигнализирует и линия на тыльной стороне ладони недалеко от запястья, которая называется линией яда. Если она короткая, глубокая и четкая, нужно быть готовой к тому, что кавалер принесет немало хлопот спутнице.

Понять по его рукам можно и то, суждено ли человеку жить в богатстве. Ранее хироманты дали советы, как определить, сулит ли будущее внушительное состояние.