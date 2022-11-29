Серийную мошенницу задержали в Дмитрове

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Полиция задержала в подмосковном Дмитрове женщину, подозреваемую в серийном мошенничестве. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова во вторник, 29 ноября.

По ее словам, злоумышленница действовала в составе группы. Аферисты работали по известной схеме, при которой один человек звонит пенсионерам или другим доверчивым гражданам, и представляется сотрудником полиции. После этого мошенник сообщает, что родственник жертвы стал виновником ДТП, и, для того, чтобы не привлекать члена семьи к ответственности, нужно заплатить.

Далее «в игру» вступает курьер, который представляется помощником полицейского, и забирает деньги у пострадавших.

Именно на этом аферистка и попалась. Ее сообщник позвонил 57-летней местной жительнице, и попросил у жертвы миллион рублей, чтобы не привлекать к ответственности племянника пострадавшей. Женщина поверила и передала пришедшему курьеру, 26-летней гражданке, всю сумму. Позже потерпевшая поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Благодаря камерам, установленным в подъезде пострадавшей, личность подозреваемой установили, а саму женщину задержали.

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Фигурантка уголовного дела рассказала, что эту работу она нашла в интернете. Она забирала деньги у жертв аферистов и переводила их на незнакомые счета, оставляя себе определенный процент. На данный момент полиция предполагает, что задержанная причастна еще как минимум к трем аналогичным преступлениям, совершенным в отношении пенсионеров от 82 до 86 лет. Общий ущерб от деятельности подозреваемой составил два миллиона рублей.

Фигурантка находится под подпиской о невыезде, а полиция продолжает искать ее сообщников.

Другая история с аферистами произошла в подмосковном городе Реутов. Пенсионер устроился на работу к мошенникам, которые его обманули.