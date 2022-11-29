«Не мылись почти неделю»: украинка посетовала на условия проживания в Британии

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Прибывшая в Великобританию беженка с Украины Татьяна Дудник сообщила, что ее поселили вместе с дочерью в хостел в Бирмингеме, где нет условий для нормальной жизни. Историю украинки опубликовало издание Mirror.

— Мы не мылись почти неделю, нет возможности принять душ. Повсюду грязь, вонь и плесень, — пожаловалась женщина.

Издание пояснило, что после окончания действия программы «Дома для Украины», которая длилась на протяжении шести месяцев, Дудник и ее 12-летняя дочь поселились в аварийном здании. По словам беженки, из-за ухудшения условий проживания ребенок заболел и начал кашлять. Она отметила, что ее жилье на родине было гораздо лучше.

Дудник добавила, что приехала в Великобританию по приглашению правительства и такой поворот событий стал для нее неожиданностью. Женщина призналась, что задумывается о возвращении на Украину.

Программа «Дома для Украины» начала действовать в Великобритании в марте. Она предполагает компенсацию британским семьям, которые принимают беженцев, передает РИА Новости.

В августе газета The Independent написала, что тысячи беженцев с Украины, которых приютили жители Соединенного Королевства, рискуют остаться без крыши над головой, поскольку их содержание дорого обходится британцам в свете усугубляющегося экономического кризиса на территории государства.