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Британцы потребовали увеличения пособий на содержание украинских беженцев

Егор Провоторов
В мире
Британцы потребовали увеличения пособий на содержание украинских беженцев
Фото: Unsplash

Тысячи беженцев с Украины, которых приютили жители Соединенного Королевства, рискуют остаться без крыши над головой, поскольку их содержание дорого обходится британцам в свете усугубляющегося экономического кризиса на территории государства. Об этом в среду, 17 августа, пишет газета The Independent.

По информации журналистов, некоторые британские семьи, разместившие беженцев у себя дома, обратились к правительству страны с просьбой двукратно увеличить размер выплачиваемого им пособия — с 350 до 700 фунтов стерлингов ежемесячно.

По данным Национальной статистической службы, примерно каждый четвертый британец, предоставивший кров беженцам с Украины, рассчитывает в течение шести месяцев отказаться от участия в программе приема мигрантов, сообщает ТАСС.

В этой связи уже больше тысячи украинских беженцев подписали коллективное письмо с требованием облегчить им переезд на постоянное место жительства, чтобы не остаться без крыши над головой. По данным британских журналистов, на начало июля в Британии бездомными оказались больше тысячи украинцев вследствие отказа местных жителей принимать их у себя дома, либо из-за «непригодных» для проживания условий.

В начале августа украинские беженцы пожаловались на тяжелые условия труда в европейских странах, в частности в Италии.

Украина Пособия Великобритания беженцы
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