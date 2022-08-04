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Беженцы с Украины пожаловались на «адские условия» труда в Европе

Юлия Курганова
В мире
Беженцы с Украины пожаловались на «адские условия» труда в Европе
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Украинские беженцы пожаловались на тяжелые условия труда в европейских странах, в частности, в Италии. Об этом сообщило издание «Страна».

— С работой в Италии совсем плохо. Устроились собирать черешню по шесть евро в час. Работа адская: по десять часов в день и с одним выходным в месяц. Поэтому надолго нас не хватило, — пожаловалась одна украинка.

Другая беженка рассказала, что в Италии сотрудника могут запросто обмануть и не выдать заработную плату, так как в стране много неофициальной занятости, а чтобы получить хорошую должность, необходимо заплатить около 500 евро посреднику.

Также отмечается, что проблемы при трудоустройстве испытывают и украинские медики. При этом работать по специальности можно без подтверждения диплома, но даже попасть на стажировку в итальянскую больницу очень трудно.

В конце июля сообщалось, что французы начали отказываться принимать беженцев с Украины. Во Франции становится тяжело найти семью, которая согласна разместить у себя украинских беженцев. Причиной этого стали повышение цен и отсутствие господдержки деньгами.

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