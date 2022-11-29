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Особняк Хлудовых в центре Москвы отреставрируют

Георгий Соланович
Город
Особняк Хлудовых в центре Москвы отреставрируют
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы
Россия, Москва, Хомутовский тупик, 5А Карта всех событий

Реставрационные работы в особняке Хлудовых в центре Москвы начнутся в ближайшее время, специалисты Москомэкспертизы уже одобрили проект восстановления объекта культурного наследия федерального значения, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы во вторник, 19 ноября.

Трехэтажное здание было построено в Хомутовском тупике в 1864 году. По словам председателя Москомэкспертизы Анны Яковлевой, после реставрации особняк будет приспособлен к современному использованию.

— При реставрации интерьеров запланировано восстановление деревянного тамбура и его элементов, включая латунную фурнитуру. Будут обновлены отделка вестибюля первого этажа и площадки лестничной клетки, исторические кирпичные стены. Также работы затронут металлическое ограждение лестницы, деревянные поручни, окна и двери. В вестибюле первого этажа и на лестничной клетке проведут работы по воссозданию исторических люстр и светильников, — рассказала Яковлева.

На официальном сайте мэра Москвы отметили, что в рамках реставрации специалисты также модернизируют инженерные коммуникации особняка, капитально отремонтируют системы электроснабжения, водоснабжения, отопления и вентиляции, установят систему снеготаяния и антиобледенения.

В воскресенье, 27 ноября, мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал начало реставрации дома архитектора Мельникова. Глава города уточнил, что она начнется в 2023 году.

Реставрация Москва здание
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