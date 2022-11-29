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Терапевт рассказал, какие проблемы со здоровьем могут появиться спустя год после ковида

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Терапевт рассказал, какие проблемы со здоровьем могут появиться спустя год после ковида
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

У пациентов, которые переболели коронавирусом, спустя год после выздоровления есть риск инсульта и инфаркта. Об этом предупредил врач-терапевт, эндокринолог, кардиолог Алексей Жито.

Он отметил, что некоторые пациенты восстанавливаются после коронавируса в течение долгого времени.

По словам эксперта, риск инсульта и инфаркта более характерен для мужчин, так как они переносят болезнь тяжелее женщин. В группе риска находятся мужчины от 40 до 50 лет.

У женщин часто наблюдается проблема выпадения волос после коронавируса. Также повышается риск развития аутоиммунных заболеваний, передает Life.ru.

Ранее врач Олег Абакумов сообщил, что штамм коронавируса «цербер» отличается высокой заразностью, однако он не так опасен, как предыдущие варианты инфекции, передает Nation News.

До этого врач-инфекционист Елена Мескина сообщила «ВМ», что гибридный вирус свиного гриппа и коронавируса теоретически может возникнуть. Однако предсказать исход подобного скрещивания сегодня крайне сложно.

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