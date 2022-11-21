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Инфекционист Мескина оценила вероятность появления гибрида коронавируса и свиного гриппа

Александр Афонин
Анастасия Харламова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Инфекционист Мескина оценила вероятность появления гибрида коронавируса и свиного гриппа
Фото: Pixabay

Гибридный вирус свиного гриппа и коронавируса теоретически может возникнуть, но предсказать исход подобного скрещивания сегодня крайне сложно. Об этом «Вечерней Москве» сообщила врач-инфекционист Елена Мескина.

Я не могу исключить, что коронавирус и свиной грипп могут обменяться генетической информацией. Но если получится гибридный новый вирус от этого скрещивания, то он может либо закрепиться, либо погибнуть. Предсказать исход очень сложно, — сказала специалист.

Инфекционист отметила, что грипп в последнее время не переносил столько изменений, как коронавирус. Однако возможности его мутаций в любой момент не стоит исключать.

Также Елена Мескина в беседе с «ВМ» рассказала, что свиной грипп невозможно отличить от обычной формы без клинических исследований. По ее словам, оба заболевания имеют похожие симптомы: боль в горле, высокая температура и лихорадка.

Кроме того, специалист перечислила страшные последствия заражения свиным гриппом. Так, заболевание может привести к развитию бактериальных инфекций и сепсиса с повреждением или полным отказом всех органов.

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