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Ефимов: Более 1,4 тысячи рабочих мест появилось на площадках резидентов ОЭЗ «Технополис Москва»

Евгений Жуков
Город
Ефимов: Более 1,4 тысячи рабочих мест появилось на площадках резидентов ОЭЗ «Технополис Москва»
Фото: Пресс-служба

Компании-резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» создали свыше 1,4 тысячи новых рабочих мест в период с января по сентябрь текущего года. Об этом во вторник, 29 ноября, рассказал заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, такое количество новых рабочих мест превысило показатели за весь прошлый год, когда число вакансий на таких предприятиях выросло на 1,3 тысячи. В общей сложности на данных предприятиях работает свыше девяти тысяч человек.

Предприятия, находящиеся на пяти площадках ОЭЗ города, занимаются разработкой и производством радио- и микроэлектроники, лабораторного и медицинского оборудования, а также IT-технологий.

По словам главы департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского, наибольшее количество новых рабочих мест было реализовано компаниями, работающими в области микроэлектроники, оптики и робототехники. На текущий момент 33 предприятия из этих сфер обладают статусом резидента ОЭЗ Москвы.

В свою очередь гендиректор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев рассказал, что сейчас в проекте «ТехноРабота» участвуют 69 работодателей, чьи производства локализованы на территории столичной ОЭЗ. На ее сайте представлено порядка 300 актуальных вакансий предприятий-резидентов.

До этого Владимир Ефимов рассказал, что с марта 2022 года Москва предоставила 12 застройщикам, реализующим в столице масштабные инвестиционные проекты (МаИП), землю в аренду без торгов по ставке один рубль в год.

Предприниматели Владимир Ефимов Москва
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