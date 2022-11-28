Ефимов назвал объем частных инвестиций в 12 масштабных инвестпроектов в столице

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С марта 2022 года Москва предоставила 12 застройщикам, реализующим в столице масштабные инвестиционные проекты (МаИП), землю в аренду без торгов по ставке один рубль в год. Об этом в понедельник, 28 ноября, сообщил заместитель столичного мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— На данный момент мы заключили договоры о выделении земли на льготных условиях с 12 компаниями. В реализацию проектов они вложат более 17 миллиардов рублей, — заявил он.

По словам заместителя мэра Москвы, инвестпроекты способствуют созданию новых рабочих мест. Так, на созданных инвесторами производствах появится 2,5 тысячи новых рабочих мест.

Министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что общая площадь предоставленных предпринимателям участков составляет около 30 гектаров. Выделенные земельные участки находятся в разных округах города.

Так, по словам руководителя московского департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, на севере Москвы землю выделили мелькомбинату и разработчику комплектующих для специальной техники и аварийных служб.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о реализации в столице льготной программы аренды земли за рубль в год. По словам столичного мэра, в Зеленограде появится новый строительный комплекс, где будет размещено сразу четыре производства.

До этого Собянин подвел итоги работы цифровой экосистемы города. По его словам, власти города создали масштабную цифровую экосистему, которой пользуются уже больше 15 миллионов человек, ежегодно горожане получают 400 миллионов услуг.