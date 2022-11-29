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Глава проекта «Безопасный рекрутинг» прокомментировал победу в конкурсе «Москва — добрый город»

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Город
Глава проекта «Безопасный рекрутинг» прокомментировал победу в конкурсе «Москва — добрый город»
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Проект Фонда имени Васи Перевощикова по популяризации донорства костного мозга «Безопасный рекрутинг» стал одним из победителей четвертого конкурса грантов в социальной сфере «Москва — добрый город». Как рассказала «ВМ» руководитель проекта Мила Геранина, материальная поддержка фонда увеличит количество людей, вовлеченных в донорство.

— Наша деятельность по популяризации донорства костного мозга и привлечению новых добровольцев в рамках Национального регистра уже в третий раз получила поддержку города. Это очень повышает доверие к нам в таком сложном виде добровольчества. <...> Можно смело сказать, что благодаря средствам гранта количество москвичей, вовлеченных в решение этой социальной проблемы за время реализации проекта, увеличилось вдвое, — рассказала Геранина.

Она также отметила, что развитие и популяризация донорства костного мозга в столице без участия ее властей были бы невозможны.

Конкурс грантов в социальной сфере «Москва — добрый город» завершился 25 ноября. По результатам мероприятия финансовую поддержку от города на реализацию своих проектов получили 90 некоммерческих организаций, чьи проекты в 2023 году помогут около 30 тысячам москвичей.

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