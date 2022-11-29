ФОК с бассейном и учебный корпус по реновации построят в районе Чертаново Южное

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Россия, Москва, улица Газопровод, 6Гк1 Карта всех событий

Программа реновации в столице включает в себя не только строительство нового жилья, но и объектов социальной инфраструктуры. Об этом сообщил руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин во вторник, 29 ноября.

По его словам, в районе Чертаново Южное возведут два социальных объекта.

— Так, на месте уже расселенных домов по адресу улица Газопровод, дом 6г, корпуса 1 и 3, построят физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. Кроме этого, на месте еще одного расселенного дома — дома 7, корпус 2 — на улице Газопровод и двух нежилых зданий будет возведен учебный корпус на 450 мест, — рассказал Левкин.

На данный момент эти объекты проектируются и входят в утвержденную Адресную инвестиционную программу города Москвы на 2022–2025 годы. По словам Левкина, качественное обновление столичных районов создает комфорт не только участникам реновации, но и жителям близлежащих домов, которым будет доступна вся созданная инфраструктура, передает официальный сайт мэра Москвы.

Еще шесть физкультурно-оздоровительных комплексов общей площадью около 113 гектаров построят на севере столицы по программе комплексного развития территорий.