Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

ФОК с бассейном и учебный корпус по реновации построят в районе Чертаново Южное

Лейла Алиева

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
ФОК с бассейном и учебный корпус по реновации построят в районе Чертаново Южное
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
Россия, Москва, улица Газопровод, 6Гк1 Карта всех событий

Программа реновации в столице включает в себя не только строительство нового жилья, но и объектов социальной инфраструктуры. Об этом сообщил руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин во вторник, 29 ноября.

По его словам, в районе Чертаново Южное возведут два социальных объекта.

— Так, на месте уже расселенных домов по адресу улица Газопровод, дом 6г, корпуса 1 и 3, построят физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. Кроме этого, на месте еще одного расселенного дома — дома 7, корпус 2 — на улице Газопровод и двух нежилых зданий будет возведен учебный корпус на 450 мест, — рассказал Левкин.

На данный момент эти объекты проектируются и входят в утвержденную Адресную инвестиционную программу города Москвы на 2022–2025 годы. По словам Левкина, качественное обновление столичных районов создает комфорт не только участникам реновации, но и жителям близлежащих домов, которым будет доступна вся созданная инфраструктура, передает официальный сайт мэра Москвы.

Еще шесть физкультурно-оздоровительных комплексов общей площадью около 113 гектаров построят на севере столицы по программе комплексного развития территорий.

Строительство Бассейны Реновация Район Чертаново Южное
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Памятник останется навсегда

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Новые санкции Евросоюза: девятый вал снова вхолостую

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

И снова о речи и мышлении

Александр Лосото
Александр Лосото

Кому нужны горы писанины

Антон Крылов
Антон Крылов

Политика низких достижений

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Пока еще есть время...

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Испуганных «патриотов» завербует ЦРУ

Все мнения
О проекте