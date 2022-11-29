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Balenciaga извинился за рекламу с детьми и БДСМ-атрибутикой

Лейла Алиева
Общество
Balenciaga извинился за рекламу с детьми и БДСМ-атрибутикой
Фото: shutterstock

Французский модный дом Balenciaga извинился за свою рекламу, в которой снялись дети с БДСМ-атрибутикой. Соответствущее заявление было опубликовано на личной странице в социальных сетях во вторник, 29 ноября.

Представители компании рассказали, что сумку в виде мишки в сетчатой майке с кожаными ремнями и цепями, а также другие предметы предоставили для фотосессии сторонние лица со съемок телесериала.

В модном доме также признались, что недостаточно проработали концепцию рекламы и будут работать над ошибками, пересмотрев поход к будущим проектам. Также Balenciaga начнет сотрудничать с организациями по защите детей.

Еще один модный дом, но уже Dior, накануне подвергся критике после публикации рекламы новой рождественской коллекции. Некоторые подписчики сразу же заметили, что новая коллекция словно отдает дань русской культуре и природе.

Бренд одежды H&M в сентябре опроверг информацию о поставках новой коллекции на территорию России. Представители компании подчеркнули, что все функционирующие точки на территории РФ занимаются лишь распродажей оставшегося товара. В октябре шведская компания приступила к закрытию своих магазинов в РФ.

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