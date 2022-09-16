H&M опровергла информацию о возобновлении товарных поставок в Россию

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В H&M опровергли информацию о поставках новой коллекции одежды на территорию России. Об этом стало известно в пятницу, 16 сентября.

— Магазины открыты временно. В процессе подготовки к закрытию мы распродаем только оставшийся в России сток, — пояснили представители компании.

Представители шведской компании уточнили, что в данный момент все функционирующие магазины на территории РФ занимаются лишь распродажей оставшегося товара, передает РБК Life.

До этого в СМИ распространилась информация, что торговая компания H&M начала поставлять в российские магазины из Казахстана новую коллекцию, которую только начали подготавливать к продаже. Так, по словам сотрудника компании, ретейлер организовал поставки из Казахстана в связи с заинтересованностью «продержаться на рынке как можно дольше».

В связи с введенными санкционными ограничениям весной этого года многие западные компании приостановили свою работу в России. В эксклюзивном материале «Вечерней Москвы» эксперты рассказали, какие бренды могут скоро вернуться в Россию и как это скажется на рынке.