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СМИ: Компания H&M начала ввозить в Россию новую коллекцию

Евгений Жуков
Общество
СМИ: Компания H&M начала ввозить в Россию новую коллекцию
Фото: shutterstock

Торговая компания H&M начала поставлять в российские магазины из Казахстана новую коллекцию, которую только начали подготавливать к продаже. Об этом стало известно в пятницу, 16 сентября.

— Как говорили ранее, в магазинах России реализовывается оставшийся сток, — рассказали в пресс-службе H&M.

По словам сотрудника компании, ретейлер организовал поставки из Казахстана, потому что заинтересован «продержаться на рынке как можно дольше». Также сообщается, что на складах бренда увеличили количество сотрудников из-за того, что привычный штат работников не справляется с объемами поставок, передают «Известия».

15 сентября в материале «Вечерней Москвы» рассказывалось о том, какие компании могут возобновить работу в России в ближайшее время.

Недавно близкий Samsung источник рассказал, что компания рассчитывает на возвращение на российский рынок до конца нынешнего года.

Поводом для разговоров о возвращении Samsung могло стать то, что не так давно южнокорейский бренд обновил сайт на российском домене. Теперь на нем представлены недавно вышедшие смартфоны.

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