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Синоптик Леус предупредил о сильных морозах и высоком атмосферном давлении на этой неделе в Москве

Анастасия Харламова

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Синоптик Леус предупредил о сильных морозах и высоком атмосферном давлении на этой неделе в Москве
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

На этой неделе в столице наступят первые сильные морозы. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, москвичей ждут настоящая зимняя и морозная погода с очень высоким атмосферным давлением.

— Погоду будет определять антициклон с востока, а к выходным скажется влияние циклона с запада. Но влияние западного циклона будет не очень активным и выразится только в уплотнении облачности и небольшом снеге, — рассказал Леус.

Специалист отметил, что значительное похолодание начнется уже в среду. Сильные морозы сохранятся в столице до выходных.

— С завтрашнего дня и до пятницы включительно Москва будет находиться под влиянием антициклона. Погода ожидается облачная с прояснениями, преимущественно без осадков. Морозы усилятся. Мы первый раз в этом сезоне увидим на столичных термометрах температуру ниже минус 10 градусов в ночные часы. В среду сильно похолодает. Ночью ожидается минус 10 градусов, днем температура опустится до 6–8 градусов мороза. Такая же температура сохранится в четверг, — подчеркнул метеоролог.

Самая холодная ночь будет в пятницу. В столице температура понизится до минус 13–15 градусов, а на севере и востоке столичного региона столбики термометров покажут минус 18 градусов, предупредил синоптик.

Собеседник «ВМ» рассказал, что в выходные дни температура значительно повысится, а также возможен небольшой снег:

— В выходные морозы слегка смягчатся. В Москве будет больше облаков. В воскресенье возможен слабый снег. Ночью в субботу будет минус 9–11 градусов, а днем — 5–7 градусов ниже нуля.

Леус предупредил метеозависимых жителей столицы о высоком атмосферном давлении, которое сохранится до конца недели:

— Всю неделю в Москве будет очень высокое атмосферное давление, оно почти на 20 единиц выше нормы. На данный момент оно превысило отметку 767 миллиметров ртутного столба. Высокие показатели в пределах 766–769 миллиметров ртутного столба сохранятся до конца недели.

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