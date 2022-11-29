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В столице пройдет VII Форум «Время инноваций»

Оксана Васильева
Общество
В столице пройдет VII Форум «Время инноваций»
Фото: Предоставлено пресс-службой мероприятия

7–8 декабря в Radisson Resort, Zavidovo пройдет седьмой ежегодный Форум «Время инноваций». На мероприятии выступят эксперты из банковской, инвестиционной, IT и государственной сфер, которые расскажут про яркие кейсы в сфере инноваций и цифровизации за минувший год.

Последние годы ярко продемонстрировали всему мировому сообществу, как зыбко может быть ощущение стабильности. Привычный уклад жизни менялся несколько раз, и лишь те, кто оказался к этому готов, смогли получить конкурентное преимущество. С непрерывными переменами рука об руку идут новые, нетривиальные решения, к которым прибегают лидеры рынка. Инновации, способные улучшать жизни тысяч и миллионов людей, каждый год появляются во всех сферах. Представлять самые смелые и эффективные из них, давая старт новым коллаборациям, – основная цель организаторов мероприятия.

Миссия Форума как площадки для поиска новых точек роста находит отклик у лидеров бизнеса, готовых поддержать такие проекты.

Форум будет проходить два дня. В первый день мероприятия гостям предлагается посетить нетворкинг-сессию, которая пройдет в формате интеллектуальной игры. Ведущим игры выступит Борис Белозеров – капитан команды телевизионного элитарного клуба «Что? Где? Когда?» и обладатель приза Хрустальная сова; чемпион мира по игре «Брэйн-ринг»; многократный победитель передачи «Самый умный». Борис задаст участникам игры 49 вопросов, и каждый сможет проявить свои лучшие качества — умение работать в команде, блеснуть эрудицией и вести команду к победе.

Во второй день – 8 декабря на Форуме поднимутся темы импортозамещения, новых вызовов и возможностей, которые предлагает текущая ситуация. Также спикеры обсудят, как не только выжить в «идеальный шторм», но и укротить ветер перемен, встав на путь повышения производительности и конкурентоспособности в изменившихся реалиях.

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